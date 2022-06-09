"Люди не повинні бути ціллю". Єврокомісар з гуманітарних питань побував в Ірпені

Європейський Комісар з гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич відвідав Ірпінь. Він рішуче засудив умисні атаки Росії на цивільне населення і цивільну інфраструктуру України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення єврокомісара в Twitter.