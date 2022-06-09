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"Люди не повинні бути ціллю". Єврокомісар з гуманітарних питань побував в Ірпені

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Ірпінь, Четвер 09 червня 2022 14:36
"Люди не повинні бути ціллю". Єврокомісар з гуманітарних питань побував в Ірпені Фото: єврокомісар Янез Ленарчич відвідав Ірпінь (twitter.com/JanezLenarcic)
Автор: Валерія Поліщук

Європейський Комісар з гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич відвідав Ірпінь. Він рішуче засудив умисні атаки Росії на цивільне населення і цивільну інфраструктуру України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення єврокомісара в Twitter.

"Сьогодні був в Ірпені. Я був глибоко шокований звірствами, вчиненими тут, а також в інших місцях. Цивільні особи і цивільна інфраструктура не повинні бути метою, ніколи і ніде. Знову ж таки, я найрішучішим чином засуджую навмисні Російські напади на українське цивільне населення і цивільну інфраструктуру", - написав він.

Фото: єврокомісар Янез Ленарчич відвідав Ірпінь (twitter.com/JanezLenarcic)

Нагадаємо, раніше ЄС виділив 205 мільйонів євро в якості гуманітарної допомоги для України.

Крім того, раніше ЄС схвалив четвертий військовий транш для України ще на 500 млн євро.

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