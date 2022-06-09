"Люди не повинні бути ціллю". Єврокомісар з гуманітарних питань побував в Ірпені
Європейський Комісар з гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич відвідав Ірпінь. Він рішуче засудив умисні атаки Росії на цивільне населення і цивільну інфраструктуру України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення єврокомісара в Twitter.
"Сьогодні був в Ірпені. Я був глибоко шокований звірствами, вчиненими тут, а також в інших місцях. Цивільні особи і цивільна інфраструктура не повинні бути метою, ніколи і ніде. Знову ж таки, я найрішучішим чином засуджую навмисні Російські напади на українське цивільне населення і цивільну інфраструктуру", - написав він.
Фото: єврокомісар Янез Ленарчич відвідав Ірпінь (twitter.com/JanezLenarcic)
Нагадаємо, раніше ЄС виділив 205 мільйонів євро в якості гуманітарної допомоги для України.
Крім того, раніше ЄС схвалив четвертий військовий транш для України ще на 500 млн євро.