Люди на дахах авто та затоплені вулиці. Одесу накрила сильна злива

Про те, що в Одесі очікується сильна злива повідомлялось ще зранку.

"У наступні 1-3 години в Одесі та області очікується значний дощ, місцями сильна злива, під час грози пориви 15-20 м/с", - йшлося у повідомленні "Укргідрометцентру".

Синоптики попереджали, що видимість під час дощу буде не більше 200-500 м.

Де ускладнений чи відсутній рух транспорту

Наразі, за даними "Одеса. Офіційно", через зливу ускладнений або відсутній рух транспорту на вулицях: