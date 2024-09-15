Люди на дахах авто та затоплені вулиці. Одесу накрила сильна злива

Окрім негоди в Європі, сильна злива затопила і Одесу 15 вересня. Дехто ховався від води, яка наринула, залізши на дахи авто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на соцмережі, "Укргідрометцентр", "Одеса. Офіційно".
Про те, що в Одесі очікується сильна злива повідомлялось ще зранку.
"У наступні 1-3 години в Одесі та області очікується значний дощ, місцями сильна злива, під час грози пориви 15-20 м/с", - йшлося у повідомленні "Укргідрометцентру".
Синоптики попереджали, що видимість під час дощу буде не більше 200-500 м.
Наразі, за даними "Одеса. Офіційно", через зливу ускладнений або відсутній рух транспорту на вулицях:
На Центральну та Східну Європу обрушилися зливи та сніг. Зокрема, снігом засипало Австрію. Через це було скасовано два поїзди з Праги, які прямують до України.
Нагадаємо, що до повені в Європі готувалися заздалегідь. Так, повідомлялося, що в Польщі, Чехії та Австрії може випасти піврічна норма опадів. До боротьби з наслідками планували залучати армію.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.