Люди на крышах авто и затопленные улицы. Одессу накрыл сильный ливень

Кроме непогоды в Европе, сильный ливень затопил и Одессу 15 сентября. Некоторые прятались от нахлынувшей воды, забравшись на крыши авто.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соцсети, "Укргидрометцентр", "Одесса. Официально".
О том, что в Одессе ожидается сильный ливень, сообщалось еще утром.
"В последующие 1-3 часа в Одессе и области ожидается значительный дождь, местами сильный ливень, во время грозы порывы 15-20 м/с", - говорилось в сообщении "Укргидрометцентра".
Синоптики предупреждали, что видимость в дождь будет не более 200-500 м.
В настоящее время, по данным "Одесса. Официально", из-за ливня осложнено или отсутствует движение транспорта на улицах:
На Центральную и Восточную Европу обрушились ливни и снег. В частности, снегом засыпало Австрию. Из-за этого были отменены два поезда из Праги, следующие в Украину.
Напомним, что к наводнению в Европе готовились заранее. Так, сообщалось, что в Польше, Чехии и Австрии может выпасть полугодовая норма осадков. К борьбе с последствиями планировали привлекать армию.
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