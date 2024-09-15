Люди на крышах авто и затопленные улицы. Одессу накрыл сильный ливень

О том, что в Одессе ожидается сильный ливень, сообщалось еще утром.

"В последующие 1-3 часа в Одессе и области ожидается значительный дождь, местами сильный ливень, во время грозы порывы 15-20 м/с", - говорилось в сообщении "Укргидрометцентра".

Синоптики предупреждали, что видимость в дождь будет не более 200-500 м.

Где осложено или отсутствует движение транспорта

В настоящее время, по данным "Одесса. Официально", из-за ливня осложнено или отсутствует движение транспорта на улицах: