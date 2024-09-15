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Люди на крышах авто и затопленные улицы. Одессу накрыл сильный ливень

Фото: Одесса уходит под воду из-за сильного ливня 15 сентября (t.me/odesacityofficial)
Автор: Наталия Гурковская

Кроме непогоды в Европе, сильный ливень затопил и Одессу 15 сентября. Некоторые прятались от нахлынувшей воды, забравшись на крыши авто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соцсети, "Укргидрометцентр", "Одесса. Официально".

О том, что в Одессе ожидается сильный ливень, сообщалось еще утром.

"В последующие 1-3 часа в Одессе и области ожидается значительный дождь, местами сильный ливень, во время грозы порывы 15-20 м/с", - говорилось в сообщении "Укргидрометцентра".

Синоптики предупреждали, что видимость в дождь будет не более 200-500 м.

Где осложено или отсутствует движение транспорта

В настоящее время, по данным "Одесса. Официально", из-за ливня осложнено или отсутствует движение транспорта на улицах:

  • Небесной сотни, Балковской, Евгения Чикаленко (Ак. Уильямса). Чередуют аварийные бригады коммунальных служб;
  • улицами Евгения Чикаленко (Ак. Вильямса), Ильфа и Петрова проезда нет;
  • Ак. Глушко подтоплено, движение осложнено;
  • Химическая, рог Промышленной, подтоплено, движение затруднено;
  • Ингле подтоплено, движение затруднено;
  • Варненская, движение затруднено;
  • Церковная, угол Атамана Чепиги, движение затруднено;
  • Приморская, угол Газового переулка, движение осложнено;
  • 5 ст. Фонтана подтоплено, движение затруднено.
 

Непогода в Европе

На Центральную и Восточную Европу обрушились ливни и снег. В частности, снегом засыпало Австрию. Из-за этого были отменены два поезда из Праги, следующие в Украину.

Напомним, что к наводнению в Европе готовились заранее. Так, сообщалось, что в Польше, Чехии и Австрии может выпасть полугодовая норма осадков. К борьбе с последствиями планировали привлекать армию.

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