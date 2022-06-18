Люди берут воду из луж. Проблема с водоснабжением в Мариуполе набирает обороты

Из-за нехтватки воды жителям Мариуполя приходится набирать ее из луж. Проблема с водоснабжением в городе набирает обороты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Водоснабжение. Проблема с питьевой водой набирает обороты. Настолько, что ее просто нет, особенно там, где оккупанты отчитались о возобновлении водоснабжения. Люди вынуждены буквально набирать техническую воду из луж, которые образовались от порывов, и использовать ее для жизни", - рассказал он.

Также Андрющенко сообщил, что оккупанты украли городской фонтан вместе с катком, который был на нем установлен.

Кроме того, по словам Андрющенко, оккупанты планируют в ближайшее время мобилизовать заключенных, которые находятся в Мариупольском СИЗО.