ru ua
Сб, 18 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Люди берут воду из луж. Проблема с водоснабжением в Мариуполе набирает обороты

Новина українською →
Мариуполь, Суббота 18 июня 2022 12:15
Люди берут воду из луж. Проблема с водоснабжением в Мариуполе набирает обороты Фото: Разбомбленный оккупантами Мариуполь (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Из-за нехтватки воды жителям Мариуполя приходится набирать ее из луж. Проблема с водоснабжением в городе набирает обороты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Водоснабжение. Проблема с питьевой водой набирает обороты. Настолько, что ее просто нет, особенно там, где оккупанты отчитались о возобновлении водоснабжения. Люди вынуждены буквально набирать техническую воду из луж, которые образовались от порывов, и использовать ее для жизни", - рассказал он.

Также Андрющенко сообщил, что оккупанты украли городской фонтан вместе с катком, который был на нем установлен.

Кроме того, по словам Андрющенко, оккупанты планируют в ближайшее время мобилизовать заключенных, которые находятся в Мариупольском СИЗО.

Напомним, ранее стало известно, что в Мариуполе ежедневно по 10-15 человек жалуются на симптомы холеры или дизентерии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь Донбасс
NEWS
Данилов опроверг заявления о "1000 погибших": эти деятели не имеют доступа к такой информации
Данилов опроверг заявления о "1000 погибших": эти деятели не имеют доступа к такой информации
DAILY
"За фото – пуля в лоб, без разборок". Истории из оккупированного Херсона
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина "За фото – пуля в лоб, без разборок". Истории из оккупированного Херсона