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Люди беруть воду з калюж. Проблема з водопостачанням у Маріуполі набирає обертів

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Маріуполь, Субота 18 червня 2022 12:15
Люди беруть воду з калюж. Проблема з водопостачанням у Маріуполі набирає обертів Фото: розбомблений окупантами Маріуполь (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Через нехтватку води жителям Маріуполя доводиться набирати її з калюж. Проблема з водопостачанням у місті набирає обертів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Водопостачання. Проблема з питною водою набирає обертів. Настільки, що її просто немає, особливо там, де окупанти відзвітували про відновлення водопостачання. Люди змушені буквально набирати технічну воду з калюж, які утворилися від поривів, і використовувати її для життя", - розповів він.

Також Андрющенко повідомив, що окупанти вкрали міський фонтан разом з катком, який був на ньому встановлений.

Крім того, за словами Андрющенка, окупанти планують найближчим часом мобілізувати ув'язнених, які перебувають у Маріупольському СІЗО.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Маріуполі щодня по 10-15 людей скаржаться на симптоми холери або дизентерії.

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