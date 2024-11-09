На людей впали дроти електромереж. РФ атакувала Куп'янськ, є жертви

Так, 9 листопада, орієнтовно об 11:00, ЗС РФ завдали авіаційний удар по м. Купʼянськ.

"Внаслідок обстрілу на двох перехожих - чоловіка та жінку - впали дроти від електричної мережі. Виникла пожежа. На жаль, люди загинули на місці. Їх тіла сильно обгоріли. Дані загиблих встановлюються", - розповіли у прокуратурі.

Крім того, поранення отримав 61-річний чоловік. Пошкоджено приватні будинки та багатоквартирні житлові будинки, господарчі приміщення, зруйновано 15 гаражів тощо.

Попередньо, окупанти вдарили по місту КАБ-1500.