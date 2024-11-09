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На людей упали провода электросетей. РФ атаковала Купянск, есть жертвы

Фото: РФ атаковала Купянск 9 ноября, есть жертвы (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска обстреляли Купянск Харьковской области. Два человека погибли, еще один человек получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую облпрокуратуру.

Так, 9 ноября, ориентировочно в 11:00, ВС РФ нанесли авиационный удар по г. Купянск.

"В результате обстрела на двух прохожих - мужчину и женщину - упали провода от электрической сети. Возник пожар. К сожалению, люди погибли на месте. Их тела сильно обгорели. Данные погибших устанавливаются", - рассказали в прокуратуре.

Кроме того, ранения получил 61-летний мужчина. Повреждены частные дома и многоквартирные жилые дома, хозяйственные помещения, разрушены 15 гаражей и т.д.

 

Предварительно, оккупанты ударили по городу КАБ-1500.

Обстрелы Купянска

Купянск - город в Харьковской области. Во время масштабного вторжения РФ в Украину город был захвачен. Позже, осенью 2022 года, ВСУ вернули Купянск под свой контроль.

Но несмотря на это, россияне продолжают обстреливать город. Так, 24 октября российские войска ударили рядом с магазином и рынком в Купянске. Захватчики тогда атаковали город термобарической бомбой. 11 людей были ранены, одна женщина погибла.

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