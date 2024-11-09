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На людей впали дроти електромереж. РФ атакувала Куп'янськ, є жертви

Куп'янськ, Субота 09 листопада 2024 14:47
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На людей впали дроти електромереж. РФ атакувала Куп'янськ, є жертви Фото: РФ атакувала Куп'янськ 9 листопада, є жертви (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська обстріляли Куп'янськ Харківської області. Двоє людей загинули, ще один чоловік отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську облпрокуратуру.

Так, 9 листопада, орієнтовно об 11:00, ЗС РФ завдали авіаційний удар по м. Купʼянськ.

"Внаслідок обстрілу на двох перехожих - чоловіка та жінку - впали дроти від електричної мережі. Виникла пожежа. На жаль, люди загинули на місці. Їх тіла сильно обгоріли. Дані загиблих встановлюються", - розповіли у прокуратурі.

Крім того, поранення отримав 61-річний чоловік. Пошкоджено приватні будинки та багатоквартирні житлові будинки, господарчі приміщення, зруйновано 15 гаражів тощо.

Попередньо, окупанти вдарили по місту КАБ-1500.

Обстріли Куп'янська

Куп'янськ - місто в Харківській області. Під час масштабного вторгнення РФ в Україну місто було захоплене.

Пізніше, восени 2022 року, ЗСУ повернули Куп'янськ під свій контроль.

Але, незважаючи на це, росіяни продовжують обстрілювати місто. Так, 24 жовтня російські війська вдарили поруч із магазином та ринком у Куп'янську. Загарбники тоді атакували місто термобаричною бомбою. 11 людей було поранено, одна жінка загинула.

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