На людей упали провода электросетей. РФ атаковала Купянск, есть жертвы

Российские войска обстреляли Купянск Харьковской области. Два человека погибли, еще один человек получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую облпрокуратуру.

Так, 9 ноября, ориентировочно в 11:00, ВС РФ нанесли авиационный удар по г. Купянск. "В результате обстрела на двух прохожих - мужчину и женщину - упали провода от электрической сети. Возник пожар. К сожалению, люди погибли на месте. Их тела сильно обгорели. Данные погибших устанавливаются", - рассказали в прокуратуре. Кроме того, ранения получил 61-летний мужчина. Повреждены частные дома и многоквартирные жилые дома, хозяйственные помещения, разрушены 15 гаражей и т.д. Предварительно, оккупанты ударили по городу КАБ-1500.