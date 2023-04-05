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Людей вивозили "на броньовиках". У Росії заявили про новий "обстріл" Бєлгородської області

Фото: у Росії заявили про новий "обстріл" Бєлгородської області 5 квітня (t.me/vvgladkov)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 5 квітня, у Бєлгородській області РФ було "гучно". Місцева влада повідомила про нібито "мінометний обстріл" села Нова Таволжанка, мешканців якого довелося вивозити "на броньовиках".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора регіону В'ячеслава Гладкова в Telegram.

"Постраждалих немає. Адміністрація сільського поселення оперативно вивезла на броньовиках мешканців будинків вулиць, що обстрілюються, на безпечну відстань", - написав він.

Крім того, за його словами, нібито уламками снарядів пошкоджено 3 будинки і 3 автомобілі - вибиті вікна, посічені фасади та покрівля.

Нагадаємо, до цього в Бєлгородській області заявили про нібито збиття безпілотника, уламки якого впали на територію житлового будинку.

Додамо, перед цим у російській Бєлгородській області місцева влада заявила про роботу ППО, а також про нібито збиття кількох ракет.

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