RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Людей вывозили "на броневиках". В России заявили о новом "обстреле" Белгородской области

Фото: в России заявили о новом "обстреле" Белгородской области 5 апреля (t.me/vvgladkov)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 5 апреля, в Белгородской области РФ было "громко". Местные власти сообщили о якобы "минометном обстреле" села Новая Таволжанка, жителей которого пришлось вывозить "на броневиках".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора региона Вячеслава Гладкова в Telegram.

"Пострадавших нет. Администрация сельского поселения оперативно вывезла на броневиках жителей домов обстреливаемых улиц на безопасное расстояние", - написал он.

Кроме того, по его словам, якобы, осколками снарядов повреждены 3 дома и 3 автомобиля - выбиты окна, посечены фасады и кровля.

Напомним, до этого в Белгородской области заявили о якобы сбитии беспилотника, обломки которого упали на территорию жилого дома.

Добавим, перед этим в российской Белгородской области местные власти заявили о работе ПВО, а также о якобы сбитии нескольких ракет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация