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Людей відправляють помирати додому. Мер Мелітополя розповів про дефіцит ліків в окупації

Фото: Іван Федоров (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни на окупованій території України не видають людям ліків, а просто відправляють їх помирати додому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"У Мелітополі немає ліків для важкохворих (орфанних) пацієнтів", - сказав мер міста.

За його словами, це стосується і тих, хто отримав паспорт Росії. Також найскладніша ситуація торкнулась пацієнтів із гемофілією. Федоров додав, що через санкції в РФ скоро не буде цих препаратів. 

"За повідомленням місцевих жителів, людей з такою хворобою цинічно відправляють помирати додому", - додав мер міста.

Вакцини для дітей також не з'явилися в окупації

Федоров розповів, що в окупованому Сімферополі людям відмовляють у наданні безкоштовних ліків. 

Також у пологових будинках, починаючи з червня місяця, так і не з’явилася вакцина БЦЖ, яка призначена для захисту немовлят і дітей проти важких форм туберкульозу.

Ситуація у Запорізькій області

Нагадаємо, російські війська окупували території вздовж берега Азовського моря у перші місяці повномасштабного вторгнення. Міста Мелітополь, Бердянськ та Токмак стали головними пунктами росіян.

Нещодавно військовим Російської Федерації на передову привезли священника, щоб він пояснив "заради чого вони ризикують життям".

Також російські війська продовжують скоювати злочини в окупованому Токмаку (Запорізька область). Вони заселяються в багатоповерхові будинки, де вже живуть цивільні люди.

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