Людей отправляют умирать домой. Мэр Мелитополя рассказал о дефиците лекарств в оккупации

"В Мелитополе нет лекарств для тяжелобольных (орфанных) пациентов", - сказал мэр города.

По его словам, это касается и тех, кто получил паспорт России. Также самая сложная ситуация коснулась пациентов с гемофилией. Федоров добавил, что из-за санкций в РФ скоро не будет этих препаратов.

"По сообщению местных жителей, людей с такой болезнью цинично отправляют умирать домой", - добавил мэр города.

Вакцины для детей тоже не появились в оккупации

Федоров рассказал, что в оккупированном Симферополе людям отказывают в предоставлении бесплатных лекарств.

Также в роддомах, начиная с июня месяца, так и не появилась вакцина БЦЖ, которая предназначена для защиты младенцев и детей против тяжелых форм туберкулеза.

Ситуация в Запорожской области

Напомним, российские войска оккупировали территории вдоль берега Азовского моря в первые месяцы полномасштабного вторжения. Города Мелитополь, Бердянск и Токмак стали основными пунктами россиян.

Недавно военным Российской Федерации на передовую привезли священника, чтобы он объяснил "ради чего они рискуют жизнью".

Также российские войска продолжают совершать преступления в оккупированном Токмаке (Запорожская область). Они заселяются в многоэтажные дома, где живут гражданские люди.