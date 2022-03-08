Любой удар по СБУ в Киеве приведет к разрушению Софийского собора, - искусствовед

Историк и куратор выставочных проектов отметил, что Киев постоянно подвергается обстрелам, и ситуация с архитектурными памятниками ужасающая, ведь в столице Украины находятся памятники, которые внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО: Софийский собор и Киево-Печерская лавра, а также другие самые ранние и важные памятники архитектуры Древней Руси.

"Началась паника, потому что российское командование объявило, что оно разрушит все здания, связанные с деятельностью СБУ - Службы безопасности Украины. Проблема в том, что штаб-квартира СБУ находится буквально в нескольких метрах от Софийского собора - любой удар по СБУ приведет к повреждениям храма", - говорит искусствовед.

Акинша также сравнил ситуации с разрушениями в Украине во время Второй мировой войны и нынешней - российско-украинской.

"Пересмотрел фотографии разрушений в Украине во время Второй мировой войны. Мы в принципе опять переживаем историю, которая, как нам казалось, навсегда уже похоронена в архивах. Мы наблюдаем катастрофу неповторимого масштаба. Российская армия, российская авиация бомбит, обстреливает ракетами исторические памятники, которые являются достоянием не только Украины", - негодует историк.