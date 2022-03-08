Будь-який удар по СБУ в Києві призведе до руйнування Софійського собору, - мистецтвознавець

Історик і куратор виставкових проектів зазначив, що Київ постійно піддається обстрілам, і ситуація з архітектурними пам'ятками жахлива, адже в столиці України знаходяться пам'ятники, які внесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО: Софійський собор і Києво-Печерська лавра, а також інші найраніші і найважливіші пам'ятки архітектури Стародавньої Русі.

"Почалася паніка, тому що російське командування оголосило, що воно зруйнує всі будівлі, пов'язані з діяльністю СБУ - Служби безпеки України. Проблема в тому, що штаб-квартира СБУ знаходиться буквально в декількох метрах від Софійського собору - будь-який удар по СБУ призведе до пошкоджень храму", - говорить мистецтвознавець.

Акінша також порівняв ситуації з руйнуваннями в Україні під час Другої світової війни та нинішньої - російсько-української.

"Переглянув фотографії руйнувань в Україні під час Другої світової війни. Ми в принципі знову переживаємо історію, яка, як нам здавалося, назавжди вже похована в архівах. Ми спостерігаємо катастрофу неповторного масштабу. Російська армія, російська авіація бомбить, обстрілює ракетами історичні пам'ятники, які є надбанням не тільки України", - обурюється історик.