"Любое слово – важнее выстрела": Зеленский высказался о переговорах с Россией

"Наша задача сегодня... История не об условиях. История о том, что есть темы вопросов, и надо о них говорить. В России уже сформулированы ответы на их вопросы. Я считаю, что нет смысла задавать вопросы, если есть ответ. И в этом сложность переговоров. Пока", – отметил Зеленский.

По его словам, существуют пункты, в которых стоит найти компромиссы, чтобы не погибали люди. Есть и такие, где комромиссов быть не может.

"Невозможно сказать, что Украина – часть России. Это же невозможно, зачем нам предлагать это. Я считаю, что есть пункты, я не отношусь к тем формулировкам, как к константе. Для меня эти формулировки справедливы, если та сторона готова нас уничтожить ради этих вопросов. Значит, они справедливы для диалога", – добавил президент.

Он также в очередной раз заявил о желании завершить войну. Мир, по мнению Зеленского, зависит от баланса договоренностей и желаний.

"В любых переговорах есть смысл. Любое слово – важнее выстрела. Если можешь сказать, а потом выстрелить, то так и делай. Я живу такими принципами", – резюмировал глава государства.