"Будь-яке слово – важливіше за постріл": Зеленський висловився про перемовини з Росією

"Наше завдання сьогодні... Історія не про умови. Історія про те, що є теми питань, і треба про них говорити. В Росії вже сформульовані відповіді на їхні запитання. Я вважаю, що немає сенсу ставити питання, якщо є відповідь. І в цьому складність перемовин. Поки", – відзначив Зеленський.

За його словами, існують пункти, в яких варто знайти якісь компроміси, щоб не гинули люди. Та є і такі, де комромісів бути не може.

"Неможливо ж сказати, що Україна – частина Росії. Це ж неможливо, навіщо нам пропонувати це. Я вважаю, що є пункти, я не ставлюсь до тих формулювань, як до константи. Для мене ті формулювання справедливі, якщо та сторона готова нас знищити заради цих питань. Значить, вони справедливі для діалогу", – додав президент.

Він також вкотре заявив бажання завершити війну. Мир, на думку Зеленського, залежить від балансу домовленостей і бажань.

"У будь-яких переговорах є сенс. Будь-яке слово – важливіше за постріл. Якщо можеш сказати, а потім вистрілити, то так і роби. Я живу такими принципами", – резюмував глава держави.