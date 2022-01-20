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Любое пересечение военными РФ границы с Украиной США расценят как военное вторжение, - Псаки

Автор: Анна Полисученко

Белый дом будет считать "новым вторжением" России в Украину любое пересечение российскими войсками украинской границы. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Псаки.

"Президент Байден четко говорил российскому президенту: если какие-либо военные силы РФ пересекут украинскую границу, это будет новым вторжением, и на это будет дан быстрый, жесткий и единый ответ со стороны Соединенных Штатов и их союзников", - отмечается в заявлении Псаки.

Пресс-секретарь отметила, что у Москвы есть "большой опыт стратегии агрессии, помимо военных действий". Она привела примеры - это "кибератаки и тактика использования нерегулярных вооруженных формирований".

По словам Псаки, Байден подтвердил, что на подобные действия "будет дан решительный, зеркальный и единый ответ".

Ранее мы писали, что Байден допустил, что Россия вторгнется в Украину.

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Джен ПсакиВторжение России в Украину