Будь-який перетин військовими РФ кордону з Україною США розцінять як військове вторгнення, - Псакі

Білий дім вважатиме "новим вторгненням" Росії в Україну будь-який перетин російськими військами українського кордону. З такою заявою виступила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Псакі.
"Президент Байден чітко говорив російському президенту: якщо будь-які військові сили РФ перетнуть український кордон, це буде новим вторгненням, і на це буде дана швидка, жорстка і єдина відповідь з боку Сполучених Штатів і їх союзників", - наголошується в заяві Псакі.
Прес-секретар зазначила, що у Москви є "великий досвід стратегії агресії, крім військових дій". Вона навела приклади - це "кібератаки і тактика використання нерегулярних збройних формувань".
За словами Псакі, Байден підтвердив, що на подібні дії "буде дана рішуча, дзеркальна і єдина відповідь".
Раніше ми писали, що Байден допустив, що Росія вторгнеться в Україну.