RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Будь-який перетин військовими РФ кордону з Україною США розцінять як військове вторгнення, - Псакі

Автор: Анна Полисученко

Білий дім вважатиме "новим вторгненням" Росії в Україну будь-який перетин російськими військами українського кордону. З такою заявою виступила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Псакі.

"Президент Байден чітко говорив російському президенту: якщо будь-які військові сили РФ перетнуть український кордон, це буде новим вторгненням, і на це буде дана швидка, жорстка і єдина відповідь з боку Сполучених Штатів і їх союзників", - наголошується в заяві Псакі.

Прес-секретар зазначила, що у Москви є "великий досвід стратегії агресії, крім військових дій". Вона навела приклади - це "кібератаки і тактика використання нерегулярних збройних формувань".

За словами Псакі, Байден підтвердив, що на подібні дії "буде дана рішуча, дзеркальна і єдина відповідь".

Раніше ми писали, що Байден допустив, що Росія вторгнеться в Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джен ПсакіВторгнення Росії до України