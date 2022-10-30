"Люблю німецьку дику природу, особливо леопардів". Макеєв закликав Берлін надати танки

За словами Макеєва, допомогу Німеччини можна порівняти зі спорткаром, який їде по автобану зі швидкістю 30 кілометрів на годину.

"Замість того, щоб швидко дати нам те, що дійсно допомогло б нам у боротьбі з росіянами, нам тижнями пояснюють, чому наші вимоги не можуть бути задоволені за жодних обставин. Так триває кілька тижнів або місяців, і врешті-решт Німеччина допомагає - але тільки тоді, коли майже запізно", - відзначив Макеєв.

Як відзначив посол, сьогодні ЗСУ потребують бойових танків та далекобійної артилерії.

"Скажу так: я люблю німецьку дику природу, особливо леопардів та куниць", - сказав посол.

Також Макеєв зауважив, що ЗСУ потребують сучасні танки, а не радянські.