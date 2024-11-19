ua en ru
Вт, 19 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Люблянському університеті у Словенії будуть вивчати українську мову: що відомо

Вівторок 19 листопада 2024 16:00
UA EN RU
В Люблянському університеті у Словенії будуть вивчати українську мову: що відомо Фото: Люблянський університет (facebook.com uniljubljana)
Автор: Ніна Єланська

У Люблянському університеті у Словенії відкриється відділення україністики, яке сприятиме поширенню знань про українську мову, культуру та історію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Першу леді України Олену Зеленську.

Вона зазначила, що цю важливу ініціативу офіційно підтвердив ректор університету Грегор Майдіч під час особистої зустрічі з українськими представниками.

"Це рішення було довгоочікуваним для України, адже кафедри словеністики працюють у Києві та Львові вже понад 15 років", - додала Зеленська.

Україна та Словенія продовжують розширювати освітню та культурну співпраці між собою.

За її словами, відкриття відділення україністики в Люблянському університеті також стане частиною глобальної ініціативи українських студій, яка була започаткована влітку в США.

Вона пояснила, що це сприятиме глибшому розумінню України у світі, протидії російської дезінформації та зміцненню міжнародної співпраці.

"Знання завжди підсилюють. Сподіваюся, ще один осередок україністики зробить сильнішими і Україну, і Словенію, і всіх, хто хоче знати правду", - наголосила Перша леді.

Зеленська також нагадала, що українські студенти, які через війну опинилися в Словенії, отримали від університету допомогу у вигляді консультацій, підтримки в адаптації та інтеграції в освітнє середовище.

Крім того, факультет архітектури Люблянського університету активно буде співпрацювати з Харківським національним університетом ім. В. Н. Каразіна, надаючи підтримку у відбудові пошкоджених корпусів.

Нагадаємо, що Україна веде переговори з Британією про навчання 5-7 тисяч студентів на рік.

Окрім цього, раніше ми повідомляли, що майже половина іноземних студентів у Польщі є українцями.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Словенія Студенти Виші
NEWS
"Укренерго" скасувало графіки відключень світла для декількох областей
"Укренерго" скасувало графіки відключень світла для декількох областей
DAILY
1000 днів болю, поту та опору. Що пережили українці за час війни з Росією
РБК-Українаінформаційне агентство 1000 днів болю, поту та опору. Що пережили українці за час війни з Росією