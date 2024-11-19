В Люблянському університеті у Словенії будуть вивчати українську мову: що відомо

У Люблянському університеті у Словенії відкриється відділення україністики, яке сприятиме поширенню знань про українську мову, культуру та історію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Першу леді України Олену Зеленську.

Вона зазначила, що цю важливу ініціативу офіційно підтвердив ректор університету Грегор Майдіч під час особистої зустрічі з українськими представниками.

"Це рішення було довгоочікуваним для України, адже кафедри словеністики працюють у Києві та Львові вже понад 15 років", - додала Зеленська.

Україна та Словенія продовжують розширювати освітню та культурну співпраці між собою.

За її словами, відкриття відділення україністики в Люблянському університеті також стане частиною глобальної ініціативи українських студій, яка була започаткована влітку в США.

Вона пояснила, що це сприятиме глибшому розумінню України у світі, протидії російської дезінформації та зміцненню міжнародної співпраці.

"Знання завжди підсилюють. Сподіваюся, ще один осередок україністики зробить сильнішими і Україну, і Словенію, і всіх, хто хоче знати правду", - наголосила Перша леді.

Зеленська також нагадала, що українські студенти, які через війну опинилися в Словенії, отримали від університету допомогу у вигляді консультацій, підтримки в адаптації та інтеграції в освітнє середовище.

Крім того, факультет архітектури Люблянського університету активно буде співпрацювати з Харківським національним університетом ім. В. Н. Каразіна, надаючи підтримку у відбудові пошкоджених корпусів.

Нагадаємо, що Україна веде переговори з Британією про навчання 5-7 тисяч студентів на рік.