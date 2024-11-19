В Люблянском университете в Словении будут учить украинский язык: что известно
В Люблянском университете в Словении откроется отделение украинистики, которое будет способствовать распространению знаний об украинском языке, культуре и истории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Первую леди Украины Елену Зеленскую.
Она отметила, что эту важную инициативу официально подтвердил ректор университета Грегор Майдич во время личной встречи с украинскими представителями.
"Это решение было долгожданным для Украины, ведь кафедры словенистики работают в Киеве и Львове уже более 15 лет", - добавила Зеленская.
Украина и Словения продолжают расширять образовательное и культурное сотрудничество между собой.
По ее словам, открытие отделения украинистики в Люблянском университете также станет частью глобальной инициативы украинских студий, начатой летом в США.
Она пояснила, что это будет способствовать более глубокому пониманию Украины в мире, противодействию российской дезинформации и укреплению международного сотрудничества.
"Знания всегда усиливают. Надеюсь, еще один центр украинистики сделает сильнее и Украину, и Словению, и всех, кто хочет знать правду", - подчеркнула Первая леди.
Зеленская также напомнила, что украинские студенты, оказавшиеся из-за войны в Словении, получили от университета помощь в виде консультаций, поддержки в адаптации и интеграции в образовательную среду.
Кроме того, факультет архитектуры Люблянского университета будет активно сотрудничать с Харьковским национальным университетом им. В. Н. Каразина, оказывая поддержку в восстановлении поврежденных корпусов.
Напомним, что Украина ведет переговоры с Британией об обучении 5-7 тысяч студентов в год.
Кроме того, ранее мы сообщали, что почти половина иностранных студентов в Польше являются украинцами.
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