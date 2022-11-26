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Люблінський трикутник. Шмигаль провів зустріч з прем'єрами Польщі та Литви

Фото: прем'єр-міністр Литви Інгрід Шимоніте, України Денис Шмигаль, Польщі Матеуш Моравецький (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Наталія Юрченко

Прем'єр-міністри України, Литви та Польщі привели у Києві зустріч у форматі Люблінського трикутника. Вони обговорили подальшу допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єра Дениса Шмигаля в Telegram.

"Радий вітати сьогодні в Києві голів урядів Литви та Польщі Інгріду Шимоніте й Матеуша Моравецького. У форматі Люблінського трикутника ми обговорили актуальні питання та виклики, а також підписали спільну заяву, в якій узгодили низку наших позицій", - зазначив голова уряду.

Прем'єри Литви та Польщі підтвердили готовність активізувати переговори в НАТО на саміті у Вільнюсі щодо України, а також переговори про в ЄС про вступ України.

Політики наголосили на важливості посилити військову, фінансову та гуманітарну допомоги Україні.

"Останній рік довів наскільки важливою є єдність наших країн і народів. Працюємо задля подальшого зміцнення партнерства та спільного майбутнього в об’єднаній Європі", - додав Шмигаль.

Фото: прем'єр-міністри України, Литви та Польщі привели у Києві зустріч (t.me/Denys_Smyhal)

Раніше ми повідомляли, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький прибув до Києва з візитом.

Також сьогодні до України приїхав прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо, він зустрівся з Володимиром Зеленський.

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Прем'єр-міністрДенис ШмигальЛитваПольщаЛюблінський трикутник