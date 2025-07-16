Люблінський трикутник домовився про зустріч на рівні президентів у Києві

Глави МЗС України, Литви та Польщі - Андрій Сибіга, Кястутіс Будріс та Радослав Сікорський - зустрілися у Любліні з нагоди п’ятої річниці створення формату Люблінського трикутника та для обговорення подальшої співпраці.

Під час зустрічі сторони висловили готовність сприяти проведенню наступної зустрічі президентів України, Литви та Польщі в Києві. Також домовилися провести чергову зустріч міністрів закордонних справ до кінця 2025 року в Литві.

Варто зазначити, що якщо зустріч трьох президентів відбудеться, то участь у ній від Польщі, ймовірно, братиме вже новий президент Кароль Навроцький, який вступить на посаду на початку серпня.