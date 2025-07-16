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Люблінський трикутник домовився про зустріч на рівні президентів у Києві

Фото: Андрій Сибіга, Радослав Сікорський та Кястутіс Будріс (t.me/Ukraine_MFA)
Автор: Тетяна Степанова

Міністри закордонних справ держав-учасниць Люблінського трикутника (України, Литви та Польщі) 16 липня зустрілися у Любліні. Глави МЗС домовилися організувати зустріч президентів у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву міністрів закордонних справ Люблінського трикутника.

Глави МЗС України, Литви та Польщі - Андрій Сибіга, Кястутіс Будріс та Радослав Сікорський - зустрілися у Любліні з нагоди п’ятої річниці створення формату Люблінського трикутника та для обговорення подальшої співпраці.

Під час зустрічі сторони висловили готовність сприяти проведенню наступної зустрічі президентів України, Литви та Польщі в Києві. Також домовилися провести чергову зустріч міністрів закордонних справ до кінця 2025 року в Литві. 

Варто зазначити, що якщо зустріч трьох президентів відбудеться, то участь у ній від Польщі, ймовірно, братиме вже новий президент Кароль Навроцький, який вступить на посаду на початку серпня.

Люблінський трикутник

Люблінський трикутник заснували у 2020 році як формат тристоронньої співпраці між Литвою, Польщею та Україною для поглиблення регіонального співробітництва у безпековій, економічній та соціально-гуманітарній сферах.

Нагадаємо, у 2023 році у Львові президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентами Польщі та Литви Анджеєм Дудою і Гітанасом Науседою.

Лідери трьох держав підписали спільну декларацію президентів Люблінського трикутника.

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