Люблинский треугольник договорился о встрече на уровне президентов в Киеве

Главы МИД Украины, Литвы и Польши - Андрей Сибига, Кястутис Будрис и Радослав Сикорский - встретились в Люблине по случаю пятой годовщины создания формата Люблинского треугольника и для обсуждения дальнейшего сотрудничества.

Во время встречи стороны выразили готовность способствовать проведению следующей встречи президентов Украины, Литвы и Польши в Киеве. Также договорились провести очередную встречу министров иностранных дел до конца 2025 года в Литве.

Стоит отметить, что если встреча трех президентов состоится, то участие в ней от Польши, вероятно, будет принимать уже новый президент Кароль Навроцкий, который вступит в должность в начале августа.