Люблинский треугольник. Президенты провели первые переговоры и призвали к санкциям против РФ

Отмечается, что лидеры Украины, Польши и Литвы призвали международное сообщество усилить санкции против России из-за ее продолжающейся агрессии против Украины. Главы государств также потребовали от Кремля отвести российские войска от украинских границ и с временно оккупированных территорий.

В заявлении президенты подтвердили приверженность укреплению энергетической безопасности Европы и выразили обеспокоенность проектом "Северный поток – 2". Лидеры договорились о совместных действиях в противостоянии попыткам России монополизировать европейский газовый рынок и использовать энергетику в качестве геополитического оружия.

Президенты также заявили о взаимной поддержке на фоне миграционного кризиса на границах ЕС, искусственно созданном белорусским режимом. "Они также отметили, что эта гибридная атака представляет собой прямую угрозу безопасности всей Европы", - говорится в сообщении.

Лидеры трех стран подтвердили готовность к сотрудничеству по ряду вопросов, включая безопасность, оборону, экономику и энергетику. Эти темы планируется обсуждать и в рамках формата "Люблинского треугольника".