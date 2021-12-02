Люблінський трикутник. Президенти провели перші переговори і закликали до санкцій проти РФ

Зазначається, що лідери України, Польщі та Литви закликали міжнародне співтовариство посилити санкції проти Росії через її триваючу агресію проти України. Глави держав також зажадали від Кремля відвести російські війська від українських кордонів і з тимчасово окупованих територій.

У заяві президенти підтвердили прихильність зміцненню енергетичної безпеки Європи і висловили стурбованість проєктом "Північний потік – 2". Лідери домовилися про спільні дії в протистоянні спробам Росії монополізувати європейський газовий ринок і використовувати енергетику в якості геополітичної зброї.

Президенти також заявили про взаємну підтримку на тлі міграційної кризи на кордонах ЄС, штучно створеному білоруським режимом. "Вони також зазначили, що ця гібридна атака являє собою пряму загрозу безпеці всієї Європи", - йдеться в повідомленні.

Лідери трьох країн підтвердили готовність до співпраці з низки питань, включаючи безпеку, оборону, економіку та енергетику. Ці теми планується обговорювати і в рамках формату "Люблінського трикутника".