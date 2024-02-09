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Любителі війни. Росія пропустить Дефлімпійські ігри після отримання дозволу змагатися

Фото: Українська дефлімпійська збірна з росіянами не змагатимуться (wikimedia.org)
Автор: Антон Федорців

Збірні Білорусі та Росії за власної ініціативи вирішили не їхати на Дефлімпійські ігри в турецькому Ерзурумі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт".

Глава Паракомітету України Валерій Сушкевич підтвердив відсутність російських і білоруських атлетів у змаганнях для спортсменів із вадами слуху 2-12 березня. Міжнародний дефлімпійський комітет (ICSD) дозволив росіянам і білорусам змагатися цьогоріч у нейтральному статусі.

"Дискусія йшла про те, які зобов'язання повинен взяти суб'єкт російського спорту, якщо він приїжджає в нейтральному статусі на Дефлімпіаду. У результаті цієї дискусії вийшло так, що ці критерії були прийняті, але вони стали неприйнятними для російської влади", – розповів Сушкевич.

Функціонер пояснив, що стараннями української делегації ICSD затвердив спеціальну форму декларації для тамтешніх спортсменів. Її зміст зумовив "самовідвід" Білорусі та Росії. Зокрема, вона передбачала пункт про непідтримку війни проти України.

Як наслідок, Усеросійська спортивна федерація спорту глухих назвала підписання такої декларації "неправильним і неможливим". Водночас російські фунціонери заявили про неможливість їхати на міжнародні турніри чи надавати матеріальну підтримку окремим спортсменам.

До слова, раніше оприлюднили прогноз на кількість медалей України на Олімпіаді-2024.

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Валерій СушкевичСанкції проти Росії