Любители войны. Россия пропустит Дефлимпийские игры после получения допуска к соревнованиям

Глава Паракомитета Украины Валерий Сушкевич подтвердил отсутствие российских и белорусских атлетов в соревнованиях для спортсменов с недостатками слуха 2-12 марта. Международный дефлимпийский комитет (ICSD) позволил россиянам и белорусам соревноваться в нейтральном статусе.

"Дискуссия шла о том, какие обязательства должен взять субъект российского спорта, если он приезжает в нейтральном статусе на Дефлимпиаду. В результате этой дискуссии вышло так, что эти критерии были приняты, но они стали неприемлемыми для российских властей", – рассказал Сушкевич.

Функционер объяснил, что стараниями украинской делегации ICSD утвердил специальную форму декларации для тамошних спортсменов. Ее содержание обусловило "самоотвод" Беларуси и России. В частности, она предусматривала пункт о неподдержке войны против Украины.

Как следствие, Всероссийская спортивная федерация спорта глухих назвала подписание такой декларации "неправильным и невозможным". В то же время, российские фунционеры заявили о невозможности ехать на международные турниры или оказывать материальную поддержку отдельным спортсменам.