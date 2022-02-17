UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Любителей "русского мира" мы будем задерживать, - замглавы Нацполиции

Автор: Анастасия Рокитна

Замглавы Национальной полиции Украины Александр Фацевич заявил, что любителей "русского мира" будут задерживать. Их привлекут к ответственности.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг замглавы Нацполиции.

По его словам, Нацполиция и все структуры МВД готовы реагировать на все внутренние риски.

"Любителей "русского мира" мы будем задерживать и привлекать к ответственности, на все риски мы будем оперативно реагировать", - заявил он.

Напомним, в Украине правоохранители усиленный режим несения службы могут продлить после 20 февраля.

Отметим, прямо сейчас на Донбассе происходит обострение ситуации. Боевики обстреляли уже более 20 населенных пунктов.

Читайте РБК-Украина в Google News
полиция