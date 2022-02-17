Любителей "русского мира" мы будем задерживать, - замглавы Нацполиции

Замглавы Национальной полиции Украины Александр Фацевич заявил, что любителей "русского мира" будут задерживать. Их привлекут к ответственности.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на брифинг замглавы Нацполиции.

По его словам, Нацполиция и все структуры МВД готовы реагировать на все внутренние риски.

"Любителей "русского мира" мы будем задерживать и привлекать к ответственности, на все риски мы будем оперативно реагировать", - заявил он.