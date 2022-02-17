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Любителів "руського міра" ми будемо затримувати, - заступник голови Нацполіції

Автор: Анастасія Рокитна

Заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич заявив, що любителів "руського міра" будуть затримувати. Їх притягнуть до відповідальності.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг заступника голови Нацполіції.

За його словами, Нацполіція і всі структури МВС готові реагувати на всі внутрішні ризики.

"Любителів "руського міра" ми будемо затримувати і притягувати до відповідальності, на всі ризики ми будемо оперативно реагувати", - заявив він.

Нагадаємо, в Україні правоохоронці посилений режим несення служби можуть продовжити після 20 лютого.

Зазначимо, прямо зараз на Донбасі відбудеться загострення ситуації. Бойовики обстріляли вже більше 20 населених пунктів.

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