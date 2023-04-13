"Любитель зброї" з військової бази. WP дізналося, хто може стояти за витоком документів США

"Людина, яка стоїть за масовим витоком урядових таємниць США, який викрив шпигунство за союзниками, розкрив похмурі перспективи війни України з Росією та розпалив дипломатичні перепалки в Білому домі, - це молодий харизматичний любитель зброї, який поділився секретними документами з групою далеких знайомих, які шукали спілкування під час ізоляції у період пандемії", - пише видання.

За інформацією газети, група з близько двох десятків осіб (переважно чоловіки), яких "поєднувала любов до зброї, військового спорядження та Бога", ще у 2020 році сформували чат на онлайн-платформі Discord.

Тож WP поспілкувалося з імовірним членом чату в Discord, куди "злили" документи Пентагону. Головне з того, що вдалося дізнатися журналістам:

Минулого року учасники чату не звернули уваги на те, коли чоловік з псевдонімом "OG" почав публікувати повідомлення, наповнені дивними абревіатурами та жаргоном.

Зазначається, що слова для інших учасників чату були незнайомими і мало хто читав довгі публікації OG. Однак особа під цим псевдонімом стверджувала, що "знає всі таємниці уряду".

Однак згодом один з учасників чату все ж уважно прочитав повідомлення OG, котрі він публікував протягом місяців. Після чого він повідомив, що у публікаціях були фактично дослівні стенограми секретних розвідувальних документів, які, за словами OG він приніс додому зі своєї роботи з "військової бази".

Що цікаво - деякі документи були під грифом "NOFORN", що означає, що ця інформація настільки конфіденційна, що її не можна передавати іноземним громадянам.

OG розповів групі, що він "годинами працював над секретними документами", щоб поділитися ними зі своїми співрозмовниками в Discord. Це нібито були дані "про світові справи і таємні урядові операції".

Він хотів "тримати нас в курсі подій... Це не були випадкові витоки будь-якого роду", - сказав один з членів групи, і, схоже, думав, що його інсайдерські знання допоможуть іншим захиститися від неспокійного світу навколо них.

Один з учасників чату сказав, він вважає, що OG вороже налаштований до влади США чи працював на інтереси якоїсь країни, а у питанні війни Росії проти України не був ні на чиєму боці. Папка на сервері, де він публікував документи про війну РФ проти України нібито називалася "bear-vs-pig". При цьому друг каже, що той часто говорив про силові структури та розвідку США як "зловісну силу, яка хоче контролювати громадян", про "надмірний контроль" американської влади, що влада "ховає від громадськості жахливу правду".

Як пише WP з посиланням на слова учасника чату, документи, які публікував OG стосувалися низки делікатних тем, які дозволено переглядати лише особам, які пройшли багатомісячну перевірку репутації. Зокрема, вони містили надсекретні звіти про знаходження та пересування високопоставлених політичних лідерів і тактичні оновлення військових сил, геополітичний аналіз, розгляд спроб іноземних урядів втрутитися у вибори.

Стверджується, що розповідь першого учасника сервера, який говорив на умовах анонімності, підтвердив і другий хлопець. Обидва нібито "знають справжнє ім'я OG, а також штат, де він живе і працює", але відмовилися ділитися цією інформацією, поки ФБР шукає джерело витоку.

Журналісти пишуть, що OG був беззаперечним лідером. Учасник описав його як "суворого". Він встановлював "ієрархію" і очікував, що інші будуть уважно читати засекречену інформацію, якою він ділився. Коли їхня увага слабшала, він сердився.

"Тоді OG змінив тактику. Замість того, щоб витрачати час на копіювання документів з клавіатури, він сфотографував справжні статті і закинув їх на сервер. Це були більш яскраві та вражаючі документи, ніж звичайні текстові зображення", - повідомляє WP.

Зокрема, деякі з них містили детальні схеми бойових дій в Україні та суворо засекречені супутникові знімки наслідків російських ракетних ударів по українських об'єктах електроенергетики.

Інші ж окреслювали потенційну траєкторію північнокорейських балістичних ядерних ракет, які можуть досягти до США.

Крім того, ще одна стаття містила фотографії китайської повітряної "кулі-шпигуна", яка пролетіла над країною в лютому, зняті з висоти людського зросту, ймовірно, з літака-шпигуна U-2, а також схему кулі і прикріплених до неї технологій спостереження.

Нагадаємо, що минулого тижня стався витік секретних американських військових документів, значна частина з яких стосується війни на території України.

Як неодавно заявив голова Пентагону Ллойд Остін, США дуже серйозно ставляться до "зливу" секретних документів, тож обіцяють "перевернути кожен камінь" аж доки не буде знайдено джерело витоку.

Натомість в Україні заявили, що "витік" секретних документів є "сумішшю правдивої та неправдивої інформації".

Додамо, що в матеріалі РБК-Україна можна дізнатися усі подробиці інциденту.

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