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Любченко подал заявление об отставке

Автор: Мария Кучерявец

Министр экономики Украины Любченко Алексей подал в отставку. С соответствующим заявлением он обратился к аппарату Верховной Рады.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука.

"Первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Любченко Алексей подал заявление в аппарат ВРУ с просьбой принять отставку с занимаемой должности", - написал Мельничук.

Отметим, как рассказал недавно РБК-Украина нардеп от "Слуги народа" Ростислав Тистик, первого вице-премьер-министра по экономике Алексея Любченко может заменить заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко.

Также ранее стали известны возможные причины для отставки Любченко.

Как известно, министр обвиняется в причастности к многомиллиардным "сверткам" НДС и отсутствию стратегического видения развития экономики.

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Министерство экономикиАлексей Любченко