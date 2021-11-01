Перестановки в Кабмине: названы возможные причины для отставки Любченко

В ближайшее время в Кабинете министров ожидается ряд кадровых перестановок. Одна из кандидатур на увольнение - первый вице-премьер Алексей Любченко .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delo.ua .

Как известно, Любченко обвиняют в причастности к многомиллиардным "скруткам" НДС и отсутствии стратегического видения развития экономики.

По различным оценкам, ежегодные потери от "скруток" составляют от 30 до 60 млрд грн в год, или порядка 3-5 млрд гривен в месяц в зависимости от сезона. При этом все участники "скруток" видны в базах налоговой.

В тоже время, по данным временной следственной комиссии Верховной рады по вопросам расследования злоупотреблений в налоговых органах, в месяц при Любченко скрутки могли достигать 4 млрд грн.

Причастными к скруткам журналисты также называют бывшего заместителя в ГНС, а ныне и. о. глава ведомства Евгения Олейникова, помощника Любченко Сергея Крамара, директора департамента управления рисками ГНС Антона Чижа и начальника управления рисков Александра Осаволюка.

Кроме того, в опубликованных документах, связанных с ГПЗКУ, также фигурирует фамилия помощника Любченко, бывшего главы ГФС и Фонда госимущества, Игоря Билоуса.