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Любченко подав заяву про відставку

Автор: Марія Кучерявець

Міністр економіки України Любченко Олексій подав у відставку. З відповідною заявою він звернувся до Апарату Верховної ради.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал представника уряду у парламенті Тараса Мельничука.

"Перший віце-прем'єр-міністр України - міністр економіки України Любченко Олексій подав заяву в Апарат ВРУ з проханням прийняти відставку із займаної посади", - написав Мельничук.

Зазначимо, як розповів нещодавно РБК-Україна нардеп від "Слуги народу" Ростислав Тістик, першого віце-прем'єр-міністра з економіки Олексія Любченка може замінити заступниця голови Офісу президента Юлія Свириденко.

Також раніше стали відомі можливі причини для відставки Любченка.

Як відомо, міністра звинувачують у причетності до багатомільярдних "скруток" ПДВ та відсутності стратегічного бачення розвитку економіки.

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Міністерство економікиОлексій Любченко