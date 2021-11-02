Любченко подав заяву про відставку

Міністр економіки України Любченко Олексій подав у відставку. З відповідною заявою він звернувся до Апарату Верховної ради.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал представника уряду у парламенті Тараса Мельничука.
"Перший віце-прем'єр-міністр України - міністр економіки України Любченко Олексій подав заяву в Апарат ВРУ з проханням прийняти відставку із займаної посади", - написав Мельничук.
Зазначимо, як розповів нещодавно РБК-Україна нардеп від "Слуги народу" Ростислав Тістик, першого віце-прем'єр-міністра з економіки Олексія Любченка може замінити заступниця голови Офісу президента Юлія Свириденко.
Також раніше стали відомі можливі причини для відставки Любченка.
Як відомо, міністра звинувачують у причетності до багатомільярдних "скруток" ПДВ та відсутності стратегічного бачення розвитку економіки.