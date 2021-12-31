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Любая армия по ту сторону границы нас не пугает, поскольку большая армия нас защищает, - Зеленский

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не боится скопления российских войск вблизи украинских границ. По его словам, это связано с тем, что украинцев защищает значительная армия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новогоднее обращение президента.

"Нас пугали внутри страны. И пугали извне. Но любая армия по ту сторону границы нас не пугает, потому что значительная армия по нашу сторону границы нас защищает", - сказал глава государства.

Напомним, по последним данным, вблизи границ Украины находятся более 100 тысяч российских военных. В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что это нельзя называть большим скоплением.

Кроме того, по словам Данилова, в ближайшее время открытого вторжения России в Украину не ожидается, о чем говорят разные специалисты.

Добавим, на этой неделе состоялся телефонный разговор президентов США и России, в ходе которого американский лидер призвал Москву к деэскалации, иначе будут последствия.

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Владимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныГраница с РФВойска РФ