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Ляшко: заявления Геруса о запрете импорта электроэнергии из РФ - это обман

Новости » Энергетика     04.12.2019 - 15:50
Ляшко: заявления Геруса о запрете импорта электроэнергии из РФ - это обман
Фото: Олег Ляшко (РБК-Украина)

Ляшко прокомментировал ситуацию с импортом электроэнергии

Заявления о том, что Верховная рада запретила импорт электроэнергии из РФ является обманом, российский ток можно свободно покупать на украинской бирже и поставлять через Беларусь. Об этом написал лидер Радикальной партии Олег Ляшко на своем Facebook.

"СМИ сообщают, что Рада запретила импорт российской электроэнергии. Полная ложь и очередной обман украинцев! Запрещены прямые договоры между украинскими и российскими предприятиями на поставку электроэнергии. Но российское электричество можно и дальше свободно покупать на украинской бирже через дилеров. Также остается свободный импорт электроэнергии из Беларуси, а на самом деле из России, потому что энергосистемы этих двух стран едины, как сиамские близнецы. Это как сегодня, чтобы долететь из Киева до Москвы, надо сделать пересадку в Минске. Формально прямого авиасообщения со страной-агрессором нет, а через Беларусь есть. Так же и с продажей российской электроэнергии", - написал Ляшко.

Он также обратил внимание, что сегодня депутаты предоставили правительству право самостоятельно принимать решение о закупке российской электроэнергии, чем создали коррупционную кормушку. И призвал власть прекратить торговлю со страной-агрессором.

"Это создана настоящая коррупционная кормушка и ручное управление, за которое украинцы будут платить из собственных карманов. Мы требуем от власти прекратить лгать украинцам и прекратить бизнес на крови - покупку электроэнергии у страны-агрессора; прекратить уничтожать украинскую энергетику в интересах врага, обрекая украинцев на безработицу, бедность и миграцию", - написал Ляшко.

Напомним, сегодня Верховная рада приняла законопроект "О внесении изменений в закон "О рынке электроэнергии" (№2233), которым, в частности, запрещается продажа и/или поставки электроэнергии, импортируемой из Российской Федерации, по двусторонним договорам и на рынке внутреннесуточном.

Ряд депутатов и экспертов ранее заявили, что законопроект 2233 отменяет реформу энергорынка и ставит под угрозу синхронизацию украинской энергосистемы с европейской.

Накануне голосования глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус отказался поддержать предложения оппозиционных депутатов относительно полного запрета импорта электроэнергии из России и Беларуси.

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