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Ляшко: заяви Геруса про заборону імпорту електроенергії з РФ - це обман

Новини » Енергетика     04.12.2019 - 15:50
Ляшко: заяви Геруса про заборону імпорту електроенергії з РФ - це обман
Фото: Олег Ляшко (РБК-Україна)

Ляшко прокоментував ситуацію з імпортом електроенергії

Заяви про те, що Верховна рада заборонила імпорт електроенергії з РФ є обманом, російський струм можна вільно купувати на українській біржі і постачати через Білорусь. Про це написав лідер Радикальної партії Олег Ляшко на своєму Facebook.

"ЗМІ повідомляють, що Рада заборонила імпорт російської електроенергії. Повна брехня і черговий обман українців! Заборонені прямі договори між українськими і російськими підприємствами на постачання електроенергії. Але російську електрику можна і далі вільно купувати на українській біржі через дилерів. Також залишається вільний імпорт електроенергії з Білорусі, а насправді з Росії, бо енергосистеми цих двох країн об‘єднані, як сіамські близнюки. Це як сьогодні, щоб долетіти з Києва до Москви, треба зробити пересадку в Мінську. Формально прямого авіасполучення з країною-агресором немає, а через Білорусь є. Так само і з продажем російської електроенергії", - написав Ляшко.

Він також звернув увагу, що сьогодні депутати надали уряду право самостійно приймати рішення про закупівлю російської електроенергії, чим створили корупційну годівницю. Та закликав владу припинити торгівлю з країною-агресором.

"Це створена справжня корупційна годівниця і ручне управління, за яке українці платитимуть з власних кишень. Ми вимагаємо від влади припинити брехати українцям і припинити бізнес на крові - купівлю електроенергії в країни-агресора; припинити знищувати українську енергетику в інтересах ворога, прирікаючи українців на безробіття, бідність і міграцію", - написав Ляшко.

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада ухвалила законопроект "Про внесення змін до закону "Про ринок електроенергії" (№2233), яким, зокрема, забороняється продаж та/або поставки електроенергії, що імпортується з Російської Федерації, за двосторонніми договорами та на внутрішньодобовому ринку.

Низка депутатів і експертів раніше заявили, що законопроект 2233 скасовує реформу енергоринку і ставить під загрозу синхронізацію української енергосистеми з європейською.

Напередодні голосування голова комітету Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус відмовився підтримати пропозиції опозиційних депутатів щодо повної заборони імпорту електроенергії з Росії та Білорусі.

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