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Ляшко заподозрил Зеленского в "сговоре" с врагами Украины

Новости » Политика    28.06.2019 - 12:59
Ляшко заподозрил Зеленского в "сговоре" с врагами Украины
Фото: Олег Ляшко (из открытых источников)

Ляшко уверен, что его борьба в ПАСЕ и позиция МИД сломали Зеленскому этот "сговор"

Народный депутат, лидер Радикальной партии (РПЛ) Олег Ляшко заподозрил президента Владимира Зеленского в "сговоре" с врагами Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Ляшко в соцсети Facebook.

"Не исключено, что Зеленский сговорился с нашими врагами, а наша неожиданная для него борьба в ПАСЕ и позиция МИД сломали ему этот сговор. Из-за этого такая истерика Зеленского. Несмотря на чрезвычайную ситуацию я требую от МИД обнародовать стенограммы встреч Зеленского с Макроном и Меркель в той части, что касается обсуждения вопросов освобождения наших военнопленных моряков и возвращения российской делегации в ПАСЕ", - написал Ляшко.

Кроме того, политик обратился к офису Зеленского с требованием уведомить общественность, были ли у них контакты с россиянами на этот счет.

"Вся эта очень подозрительная история должна стать предметом очень тщательного расследования спецслужб. Также я инициирую создание парламентской ВСК по этому поводу. Если был сговор Зеленского с россиянами - это государственная измена!", - написал лидер РПЛ.

Он отметил, что Международный трибунал по морскому праву решил, что 24 моряка должны быть освобождены и возвращены в Украину. Также РФ должна вернуть Украине корабли, без всяких требований и условий. В таком случае их уголовное преследование будет прекращено, о чем заявили на Трибунале представители РФ, акцентирует Ляшко.

Нардеп отметил, что Россия отказалась выполнять решение Трибунала. Срок исполнения истек 25.06.2019.

"Зеленский договорился (в сговоре) с российским руководством, что вместо немедленного и безусловного освобождения невиновных моряков их переведут из одной тюрьмы к другую (с российской в украинскую) и, главное — продолжат судить за якобы совершенное ими "нарушение российской границы". Что планировали делать с кораблями, пока непонятно. Этот сговор явно произошел где-то между 25.05 и 8.06.2019", - считает Ляшко.

Напомним, ранее Ляшко раскритиковал кадровые предложения президента Владимира Зеленского.

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