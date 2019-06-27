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Ляшко раскритиковал "новые лица" Зеленского

Новости » Политика    27.06.2019 - 12:03
Ляшко раскритиковал "новые лица" Зеленского
Фото: Олег Ляшко (РБК-Украина)

Одним из "новых лиц" стал Виталий Комарницкий

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко раскритиковал кадровые предложения президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Ляшко в соцсети Facebook.

В частности, Ляшко обратил внимание на кандидатуру на должность Луганской областной государственной администрации Виталия Комарницкого.

"Чтобы вы знали: предложенный Зеленским и согласованный правительством на должность председателя Луганской ОГА Виталий Комарницкий был депутатом Луганского облсовета от партии регионов и в марте 2014 году голосовал за обращение облсовета “за помощью к братскому народу Российский Федерации в случае дальнейшей эскалации конфликта”. Вот такие новые лица!" - написал Ляшко.

Напомним, Кабинет министров Украины в закрытом режиме проведет собеседования с кандидатами Зеленского на глав областных государственных администраций.

Ранее вице-премьер-министр Украины Павел Розенко назвал восемь кандидатур на председателей ОГА, внесенных Офисом Зеленского. Среди предложений Зеленского, в частности, фигурировал Виталий Комарницкий.

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Новости Украины Олег ЛяшкоВладимир ЗеленскийЛуганская ОГА
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