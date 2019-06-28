Ляшко запідозрив Зеленського у "змові" з ворогами України

Фото: Олег Ляшко (з відкритих джерел)

Ляшко впевнений, що його боротьба в ПАРЄ і позиція МЗС зламали Зеленському цю "змову"

Народний депутат, лідер Радикальної партії (РПЛ) Олег Ляшко запідозрив президента Володимира Зеленського у "змові" з ворогами України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Ляшка у соцмережі Facebook.

"Не виключено, що Зеленський змовився з нашими ворогами, а наша неочікувана для нього боротьба в ПАРЄ і позиція МЗС зламали йому цю змову. Через це така істерика Зеленського. Зважаючи на надзвичайну ситуацію я вимагаю від МЗС оприлюднити стенограми зустрічей Зеленського з Макроном і Меркель у тій частині, що стосується обговорення питань звільнення наших військовополонених моряків і повернення російської делегації до ПАРЄ", - написав Ляшко.

Крім того, політик звернувся до офісу Зеленського з вимогою повідомити громадськість, чи були в них контакти з росіянами на цей рахунок.

"Вся ця дуже підозріла історія має стати предметом дуже ретельного розслідування спецслужб. Також я ініціюю створення парламентської ТСК з цього приводу. Якщо була змова Зеленського з росіянами - це державна зрада!", - написав лідер РПЛ.

Він зазначив, що Міжнародний трибунал з морського права вирішив, що 24 українські моряки мають бути звільнені та повернені до України. Також РФ повинна повернути Україні кораблі, без жодних вимог та умов. У такому разі їх кримінальне переслідування буде припинено, про що заявили на Трибуналі представники РФ, акцентує Ляшко.

Нардеп наголосив, що Росія відмовилася виконувати рішення Трибуналу. Термін виконання закінчився 25.06.2019.

"Зеленський домовився (змовився) з російським керівництвом, що замість негайного та безумовного звільнення невинуватих моряків їх переведуть з однієї тюрми до іншої (з російської до української) і, головне — продовжать судити за ніби то скоєне ними "порушення російського кордону". Що планували робити з кораблями, наразі незрозуміло. Ця змова вочевидь відбулася десь поміж 25.05 та 8.06.2019", - вважає Ляшко.

Нагадаємо, раніше Ляшко розкритикував кадрові пропозиції президента Володимира Зеленського.