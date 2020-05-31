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Ляшко выступил за возобновление системы санэпидемконтроля

Новости » Политика     31.05.2020 - 15:37
Ляшко выступил за возобновление системы санэпидемконтроля
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Санэпидемслужбу ликвидировали в 2017 году

Заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко выступил за восстановление системы санэпидемконтроля. По его словам, в случае возобоновления она будет изменена.

Об этом Ляшко заявил в интервью "Радио Свобода".

"Давайте так: она должна быть восстановлена. И то, что разрушено, не должно быть доразрушено. Но есть такие вещи, которые я не хотел бы, чтобы возвращались в систему санэпидемконроля. Это разрешительные процедуры, инспекторские проверки в межэпидемический период. Мы постараемся это как-то развести", - сказал он.

Отметим, Кабинет министров Украины решило ликвидировать Государственную санитарно-эпидемиологическую службу весной 2017 года, назвав ее дальнейшее функционирование "нецелесообразным".

Напомним, Министерство здравоохранения Украины не планирует выделять санитарно-эпидемиологическую станцию в отдельную службу, ее создание планируется именно в составе Минздрава.

Ранее Ляшко заявлял, что в Украине за два года планируют подготовить новую систему санэпидстанций.

Также РБК-Украина сообщало, что Минздрав планирует ввести и откорректировать коэффициент сложности в тарифах на медицинские услуги.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины Олег ЛяшкоМинистерство здравоохранения Украины
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