Ляшко висловився про "Хворобу Х" і назвав найбільшу загрозу

Терміном "Хвороба Х" медики називають потенційну загрозу, яку науковці у світі спільно намагаються завчасно спрогнозувати для підготовки ресурсів задля збереження здоров'я та життя людей. Нині такою загрозою є стійкість до антибіотиків.
Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.
Зазначається, що одна із найбільших глобальних загроз людства наразі є стійкість до антибіотиків - тобто коли існуючі ліки перестають діяти.
Так, у 2019 році майже 5 мільйонів смертей були пов'язані з антибіотикорезистентністю, більше мільйона смертей були безпосередньо спричинені нею.
"Щоб протистояти цій загрозі, лише за останні 2,5 роки кількість бактеріологічних лабораторій збільшилась в Україні вдвічі - з 37 до 69, посилено дозорний епіднагляд за антимікробною резистентністю (зокрема у поранених під час війни)", - йдеться у повідомленні.
Також в МОЗ розповіли, що в Україні діє Національна вірусологічна референс-лабораторія ЦГЗ та Одеська субрегіональна лабораторія, які мають акредитацію ВООЗ. Їхня діяльність відповідає найвищому рівню ефективності та якості за міжнародними стандартами.
Крім того, МОЗ тісно співпрацює з ВООЗ, Центрами контролю та профілактики хвороб Європи та США, Генеральним директоратом єврокомісії з питань готовності до надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я та реагування на них (HERA).
В міністерстві додають, що раніше пандемія COVID-19 також була "хворобою Х", і тоді "кожна країна зробила висновки щодо своїх систем охорони здоров’я і важливості міжнародної співпраці, обміну даними, технологіями й інноваціями".
Як заявив Ляшко під час брифінгу, Україна є частиною глобального механізму, і політична та галузева співпраця є тим, що "дозволяє нам всім підготуватися якомога краще".
"Зокрема, йдеться про оперативну розробку високоякісних діагностичних, терапевтичних засобів та вакцин. Зараз мова йде про 100 днів на випадок наступної епідемії", - сказав глава МОЗ.
Своєю чергою представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт зауважив, що "Хвороба X" є терміном, який використовується для позначення майбутньої ще невідомої хвороби та "для нагадування світові про те, що ми повинні готуватися до невідомих захворювань разом із відомими загрозами".
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