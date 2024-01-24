Ляшко высказался о "Болезни Х" и назвал самую большую угрозу

Отмечается, что одна из самых больших глобальных угроз человечества является устойчивость к антибиотикам - то есть когда существующее лекарство перестает действовать.

Так, в 2019 году почти 5 миллионов смертей были связаны с антибиотикорезистентностью, более миллиона смертей были непосредственно вызваны ею.

"Чтобы противостоять этой угрозе, только за последние 2,5 года количество бактериологических лабораторий увеличилось в Украине вдвое - с 37 до 69, усилен дозорный эпиднадзор за антимикробной резистентностью (в том числе у раненых во время войны)", - говорится в сообщении.

Также в Минздраве рассказали, что в Украине действует Национальная вирусологическая референс-лаборатория ЦОС и Одесская субрегиональная лаборатория, имеющая аккредитацию ВОЗ. Их деятельность отвечает наивысшему уровню эффективности и качества по международным стандартам.

Кроме того, Минздрав тесно сотрудничает с ВОЗ, Центрами контроля и профилактики болезней Европы и США, Генеральным директоратом Еврокомиссии по готовности к чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения и реагирования на них (HERA).

В министерстве добавляют, что ранее пандемия COVID-19 также была "болезнью Х", и тогда "каждая страна сделала выводы относительно своих систем здравоохранения и важности международного сотрудничества, обмена данными, технологиями и инновациями".

Как заявил Ляшко на брифинге, Украина является частью глобального механизма, и политическое и отраслевое сотрудничество является тем, что "позволяет нам всем подготовиться как можно лучше".

"В частности, речь идет об оперативной разработке высококачественных диагностических, терапевтических средств и вакцин. Сейчас речь идет о 100 днях в случае следующей эпидемии", - сказал глава Минздрава.

В свою очередь представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт отметил, что "Болезнь X" является термином, который используется для обозначения будущей еще неизвестной болезни и "для напоминания миру о том, что мы должны готовиться к неизвестным заболеваниям вместе с известными угрозами".

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