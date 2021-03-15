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Ляшко: в Украине с точки зрения эпидемиологии вторая волна COVID

Автор: РБК-Украина

На сегодня в Украине с эпидемиологической точки зрения нет третьей волны коронавируса. Нынешнее ухудшение ситуации - это только вторая волна с начала пандемии.

Об этом в интервью "Украинской правде. Жизнь" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, если брать заболеваемость с первого выявленного в Украине случая, то сейчас наблюдается вторая волна COVID.

"В большинстве стран, например, в Италии: сначала был рост, затем спад, октябрь-ноябрь подъем, опять спад и снова на январь-февраль пошло вверх. Поэтому там говорят о третьей волне. У нас как таковой первой волны не было, потому что, на наш взгляд, были вовремя внедрены карантинные ограничения. В Украине, с эпидемиологической точки зрения, волна все же вторая", - добавил Ляшко.

Напомним, в начале марта премьер Денис Шмыгаль объявил о начале третьей волны COVID в Украине. В то же время он заверил, что медицинская система готова к ней.

Также в Национальной академии наук объяснили, чем опаснее весенняя волна. В частности, она характеризуется повышенной восприимчивостью и распространением, а также значительным количеством тяжелых и летальных случаев COVID-19.

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Новости Украины COVID-19Виктор ЛяшкоКоронавирус
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