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Ляшко: в Україні з точки зору епідеміології друга хвиля COVID

Автор: РБК-Україна

На сьогодні в Україні з епідеміологічної точки зору немає третьої хвилі коронавірусу. Нинішнє погіршення ситуації - це тільки друга хвиля з початку пандемії.

Про це в інтерв'ю "Українській правді. Життя" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, якщо брати захворюваність з першого виявленого в Україні випадку, то зараз спостерігається друга хвиля COVID.

"В більшості країн, наприклад, в Італії: спочатку було зростання, потім спад, жовтень-листопад підйом, знову спад і знову на січень-лютий пішло вгору. Тому там говорять про третю хвилю. У нас як такої першої хвилі не було, тому що, на наш погляд, були вчасно запроваджено карантинні обмеження. В Україні, з епідеміологічної точки зору, хвиля все ж друга", - додав Ляшко.

Нагадаємо, на початку березня прем'єр Денис Шмигаль оголосив про початок третьої хвилі COVID в Україні. У той же час він запевнив, що медична система готова до неї.

Також у Національній академії наук пояснили чим небезпечніша весняна хвиля. Зокрема, вона характеризується підвищеною сприйнятливістю і поширенням, а також значною кількістю важких та летальних випадків COVID-19.

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Новини України COVID-19Віктор ЛяшкоКоронавірус
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