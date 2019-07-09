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Ляшко считает провальными результаты саммита Украина-ЕС

Новости » Политика    09.07.2019 - 12:29
Ляшко считает провальными результаты саммита Украина-ЕС
Фото: Олег Ляшко (РБК-Украина)

Ляшко прокомментировал декларацию по результатам саммита

Лидер Радикальной партии, народный депутат Олег Ляшко назвал провальными результаты саммита Украина-ЕС, который состоялся в Киеве. Об этом Ляшко заявил в кулуарах Верховной рады 9 июля, передает РБК-Украина.

"Саммит Украина-ЕС, который состоялся вчера, можно назвать провальным. В итоговой декларации нет ни слова о строительстве "Северного потока-2". То есть на словах европейцы нас поддерживают, а на деле не имеют ничего против проекта России, который лишает Украину статуса транзитера и возможности заработать 3 миллиарда долларов в год", - считает Ляшко.

Кроме того, он отметил, что в декларации не говорится о новых антироссийских санкциях из-за захвата украинских моряков.

"Есть решение международного суда, что они должны быть освобождены, но Россия этого не делает. Однако реакции европейского сообщества мы не видим. Почему? Да потому что белая и пушистая Европа хочет торговать с Россией и зарабатывать. И российскую делегацию в ПАСЕ они вернули ради денег", - заявил лидер РПЛ.

Он сделал вывод, что украинцы могут надеяться только на себя. "Надо становиться сильными и защищать собственные территории", - добавил Ляшко.

Напомним, в ходе саммита Украина - Европейский союз было подписано 5 соглашений относительно финансовой поддержки гражданского общества, децентрализации, антикоррупционных мер и реформ.

Кроме того, на саммите стороны призвали Россию к признанию своей ответственности в катастрофе рейса Малазийских авиалиний MH17.

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