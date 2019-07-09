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Ляшко вважає провальними результати саміту Україна-ЄС

Новини » Політика    09.07.2019 - 12:29
Ляшко вважає провальними результати саміту Україна-ЄС
Фото: Олег Ляшко (РБК-Україна)

Ляшко прокоментував декларацію за результатами саміту

Лідер Радикальної партії, народний депутат Олег Ляшко назвав провальними результати саміту Україна-ЄС, який відбувся у Києві. Про це Ляшко заявив в кулуарах Верховної ради 9 липня, передає РБК-Україна.

"Саміт Україна-ЄС, який відбувся вчора, можна назвати провальним. У підсумковій декларації немає жодного слова про будівництво "Північного потоку-2". Тобто на словах європейці нас підтримують, а на ділі не мають нічого проти проекту Росії, який позбавляє Україну статусу транзитера і можливості заробити 3 мільярда доларів на рік", - вважає Ляшко.

Крім того, він зазначив, що у декларації не йдеться про нові антиросійські санкції через захоплення українських моряків.

"Є рішення міжнародного суду, що вони мають бути звільнені, але Росія цього не робить. Проте реакції європейської спільноти ми не бачимо. Чому? Та тому що біла і пухнаста Європа хоче торгувати з Росією і заробляти. І російську делегацію у ПАРЄ вони повернули заради грошей", - заявив лідер РПЛ.

Він зробив висновок, що українці можуть надіятись тільки на себе. "Треба ставати сильними і захищати власні території", - додав Ляшко.

Нагадаємо, у ході саміту Україна - Європейський союз було підписано 5 угод щодо фінансової підтримки громадянського суспільства, децентралізації, антикорупційних заходів і реформ.

Крім того, на саміті сторони закликали Росію до визнання своєї відповідальності у катастрофі рейсу Малайзійських авіаліній MH17.

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