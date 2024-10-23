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Ляшко рассказал, чем заменят МСЭК в Украине

Украина, Среда 23 октября 2024 12:34
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Ляшко рассказал, чем заменят МСЭК в Украине Фото: министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

С января МСЭК прекратят свою деятельность. Их функции передадут кластерным и надкластерным больницам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко во время брифинга.

"Функцию мы передаем в кластерные и надкластерные больницы. Кластерные и надкластерные больницы - это уже результат госпитального планирования, которое провело Министерство здравоохранения. И определило в каждом регионе эти больницы", - рассказал он.

По словам Ляшко, эти медучреждения обеспечивают доступность пациентов в пределах определенных нормативов и имеют как минимум 20 направлений оказания медицинской помощи.

Что это значит на практике?

Как пояснили в телемарафоне, этот процесс (установление инвалидности, - ред) начнется сразу в больнице, у постели пациента. В этих кластерных больницах очень большой объем "узких" специалистов, которые смогут оценить, какие функции у пациента могут восстановиться, а какие нет.

Все документы о состоянии пациента будут заноситься в единую систему и таким образом весь оборот медицинских документов будет представлен в электронном виде.

Скандал с МСЭК в Украине

3 и 4 октября правоохранители провели обыски у главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы. У Крупы в рабочем кабинете было обнаружено 100 тыс. долларов, а также стопка поддельных медицинских документов, списки "уклонистов" с фамилиями и фиктивными диагнозами.

В частности, Крупа "помогла" получить "инвалидность" около полсотни прокуроров Хмельницкой облпрокуратуры. Генпрокурор Андрей Костин инициировал проверку.

20 октября президент Украины Зеленский созвал СНБО из-за скандала с "инвалидностью" прокуроров. Уже 22 октября Зеленский заявил о ликвидации МСЭК, подписав соответствующий указ. А генпрокурор Андрей Костин уходит в отставку.

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Виктор Ляшко Министерство здравоохранения Украины
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