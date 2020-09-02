Ляшко рассказал, кому делают ПЦР-тест бесплатно

Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, кому бесплатно делают тестирование методом ПЦР для выявления коронавируса. Он отметил, что Украина значительно увеличила количество лабораторий и таких тестирований.

Об этом Виктор Ляшко рассказал во время брифинга.

"Стандартное оказание медпомощи, которое утверждено приказом Минздрава, определено следующим группам. Первое, это пациенты с клиническими признаками коронавирусной болезни. Второе, это пациенты с пневмониями, которые находятся в стационарах и ждут лабораторной диагностики. Лица, с подтвержденным случаем", - сказал Ляшко.

Он отметил, что сейчас в стране существует 104 вирусологических лабораторий, которые проводят тестирование методом ПЦР.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина получила оборудование для диагностики COVID-19 методом ПЦР на 2 млн гривен.

Кроме того, Ляшко рассказал, что Украина способна производить 130 тысяч тестов на коронавирус за неделю.

По состоянию на 2 сентября в Украине обнаружили 2495 новых случаев коронавируса.